Стали известны победители премии SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:10, 07 декабря 2021
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6 декабря были объявлены лауреаты первой в России ежегодной премии в индустрии private banking и wealth management SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021. Лучшим российским банком стал А-Клуб, а в номинации «Лучший российский банк для корпоративных клиентов» победил Альфа-Банк.
«Джентльменом индустрии» стал Андрей Бабиян из УК «Альфа-Капитал», «Леди индустрии» — Алина Назарова из А-Клуба). Премию «Банкир года» получил Дмитрий Брейтенбихер из Private Banking ВТБ.
PwC выступает независимым консультантом премии более 10 лет. Благодарим организаторов за многолетнее сотрудничество! Количество участников, уровень номинантов растёт с каждым годом. Это говорит о том, что SPEARʼS Russia Wealth Navigator — одна из самых востребованных премий в сфере частного банковского обслуживания и управления большими капиталами, — оценила уровень премии партнёр отдела налогообложения и консультаций по вопросам управления персоналом PwC Карина Худенко.
Премия учреждена и вручается аналогично с британской SPEAR’S Wealth Management Awards. Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia, независимый консультант — PwC.
Председателем жюри выступил управляющий партнер МEDIACRAT Арман Джилавян. Ему помогали бизнесмен и меценат Александр Гафин, член Российского союза промышленников и предпринимателей Тимур Шакая, предприниматель и частный инвестор Давид Якобашвили, генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин, а также издатель SPEAR’S Russia Дарья Фигуркина.