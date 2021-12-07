Стали известны победители премии SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards

Полученный Киевом новый транш от Международного валютного фонда в $700 млн только усугубит проблемы украинцев, так как прописанные в договоре между МВФ и Украиной соглашения абсолютно невыгодны для государства, заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов. Он уточнил, что Украина взяла кредит для погашения уже существующего долга, передаёт «Экономика Сегодня».

Радость украинских властей выглядит странно, поскольку по сути они взяли очередной кредит ради погашения существующего долга. Более того, условия, прописанные в новом соглашении между МВФ и Киевом, абсолютно не выгодны...