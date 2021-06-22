Эксперт объяснил, как оформить ипотечную сделку онлайн

Подать документы на регистрацию ипотечной сделки или сделать заявку на одобрение кредита можно дистанционно. Но свою подпись надо будет подтвердить лично. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

Кроме того, можно изучить любой объект недвижимости в онлайн-формате.

В связи с пандемией очень много услуг ушло в электронный формат, и это неплохо. Однако на сегодняшний день технические возможности таковы, что приехать на сделку для верификации личной подписи всё равно необходимо, и контактов с людьми избежать не получится, — сообщил эксперт.

При этом сейчас доступны новые технологии верификации, когда банкоматы разрешают доступ по скану лица, и в этом случае не нужны карточки.

Всё идёт к тому, что в ближайшем будущем можно будет оформить любую сделку дистанционно или получить деньги онлайн. Но на сегодняшний день полностью исключить личное присутствие человека невозможно.

Ранее стало известно, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом более 70% россиян выразили готовность оформить ипотечный кредит дистанционно.