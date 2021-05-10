Стала известна причина низкой производительности труда в России

https://static.news.ru/photo/a4fbc928-b23c-11eb-b26f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные НИУ «Высшая школа экономики» пришли к выводу, что в России человеческий капитал расходуется неэффективно, потому что за мощным стартом достаточно быстро следует деградация работников. Об этом говорится в докладе «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи», который цитируют «Ведомости».

Жизненный цикл знаний и навыков российского работника: мощный старт и быстрая деградация, поскольку лишь около 12% населения в возрасте 25–64 лет проходят то или иное переобучение, — говорится в докладе.

Для сравнения учёные привели европейскую статистику. Там повышают квалификацию или переучиваются в течение жизни порядка 40–60% работников.

Подсчитано, что самообразованием занимаются только 22% россиян, что в три-четыре раза меньше, чем в Европе. Российские предприятия также практически не выделяют средств на переобучение своих сотрудников. Только четыре из десяти компаний выделяют средства на повышение квалификации работников — на каждого в среднем по 14 тысяч рублей.

Российские работодатели не видят смысла в дополнительном образовании, поскольку внутренняя конкуренция слаба, инновации редки, а включённость в мировую торговлю достаточно слабая. Вместо этого компании предпочитают переманивать сотрудников у конкурентов, — считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Экономисты предупредили, что к 2030 году Россия может столкнуться с серьёзными проблемами, связанными с человеческим капиталом из-за сокращения и старения населения и отсутствия серьёзных инвестиций в образование, науку и здоровье.

Ранее Владимир Гимпельсон назвал причины снижения заработка у людей старше 40 лет. По мнению эксперта, очень малая часть работников по достижении указанного возраста продолжает учиться и совершенствовать навыки. По его словам, в Германии или Скандинавских странах переобучается ежегодно каждый второй работник в возрасте 50–59 лет. В России — только каждый двадцатый. Так начинает снижаться производительность труда и падает заработок.