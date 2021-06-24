Назван способ спасти мир от экологической катастрофы

Основным способом спасения от экологической катастрофы может стать повышение энергоэффективности. Это самый простой, дешёвый и действенный метод. Об этом пишет Международное энергетическое агентство (IEA).

В совокупности с ветряной и солнечной энергетикой эффективное использование ресурсов поможет сократить выбросы в ближайшие десять лет на 50%. Для достижения подобных показателей необходимо объяснять людям, что необходимо, например, вовремя устранять поломки в вентиляции, следить за расходом тепла или количеством энергии, используемом для охлаждения помещений. Если заниматься этим вопросом массово и планомерно, то эффективность подобных действий будет видна уже через 10 лет.

Также необходимо объяснять населению про эффективность и экологичность электрокаров, стимулируя заменить обычные автомобили на экологичный транспорт, отмечается в сообщении.

Однако у этого вопроса есть обратная сторона. При увеличении энергоэффективности потребление энергии может не только не уменьшиться, но и пойти вверх. Это может произойти из-за того, что население после снижения счетов за электроэнергию захочет себе новые устройства и технику, которые будут потреблять ещё больше энергии.

Ранее стало известно, что российская электроэнергия оказалась одной из самых дешёвых в Европе. Так, средняя стоимость электричества в стране составила 3,6 рубля за кВт.ч.