NEWS.ru совместно с экспертами Российской экономической школы (РЭШ) составили обзор экономических итогов года в РФ. Рассуждая о них, аналитики отметили стабильность в макроэкономической сфере и отсутствие каких-либо значимых взлётов или провалов по ключевым показателям.

Стабильная вялость

Главный итог 2019 года для экономики России — это стагнирующий рост, считают эксперты. Мы видим остаточно хорошие отдельно взятые макропоказатели, но очень слабую общую динамику.

Объяснение кроется в двух факторах. Во-первых, внешнее давление из-за очень высокого уровня неопределённости, связанного с торговыми войнами и Brexit. Это отражалось как на глобальных рынках, так и на ситуации внутри России. Во-вторых, ситуация в инвестиционном и деловом климате в стране продолжала оставаться негативной. Кроме того, стоит отметить очень жёсткую фискальную политику и рост налоговой нагрузки на бизнес. Собираемость налогов повышается, но она не сопровождается увеличением расходов, и тем более ростом их эффективности, сказал ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

На взгляд профессора РЭШ Валерия Черноокого, ситуация в российской экономике в 2019 году в целом оставалась стабильной во многом благодаря сбалансированной макроэкономической политике. Инфляционное таргетирование и действующее бюджетное правило позволили сохранить устойчивость цен и валютного курса. Банк России всё больше внимания уделяет мерам, направленным на поддержание финансовой стабильности и предотвращение образования «пузырей» на рынке потребительского кредитования.

Nikolay Gyngazov/Russian Look

По его мнению, участие Российской Федерации в сделке ОПЕК+ внесло определённый вклад в стабилизацию мировых цен на нефть, а запуск механизма демпфирующей надбавки в обратном акцизе на топливо в июле уходящего года позволил существенно сократить волатильность цен на бензин.

Начало 2019 года было отмечено повышением ставки НДС до 20%, которое привело к временному всплеску инфляции выше уровня 5% и замедлению темпов роста ВВП в первой половине года, добавил Черноокий. Однако отрицательный эффект от повышения НДС оказался не таким сильным и длительным, как изначально ожидалось. Во втором полугодии темпы роста потребительских цен упали ниже целевого уровня в 4%, что позволило Банку России существенно снизить ключевую ставку.

И всё же, наверное, главным событием 2019 года можно назвать «стабильность», которая, однако имеет отрицательный оттенок, говорит профессор Евгений Яковлев. Западные санкции никуда не ушли, цена на нефть была относительно устойчивой, ВВП немного вырос — на 1,3%, что в два раза ниже среднемировых темпов, реальные доходы населения продолжили хоть и немного, но падать.

Санации и инвестклимат

В финансовой сфере аналитики Российской экономической школы отмечают как успехи, так и резко негативные события. Например, профессор Анна Обижаева вспоминает завершение Банком России санации «ФК Открытие» летом 2019 года.

Как полагает она, без каких-либо серьёзных потрясений на финансовом рынке Центробанк сумел провести оздоровление одного из крупнейших банков страны и обкатать новый механизм Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), который в будущем должен стать важной опорой для стабильного функционирования банковской системы.

Профессор также отмечает успешное развитие российского денежного рынка. Всё более востребованными становятся такие инструменты, как РЕПО с центральным контрагентом. В апреле 2019 года Московская биржа начала использовать эти рыночные сделки для расчёта новых ставок, названных RUSFAR. В скором будущем они могут стать основным бенчмарком для расчёта справедливой стоимости денег на российском рынке и прийти на смену ставкам Mosprime, Ruonia и Libor, прогнозирует Обижаева.

Она подчёркивает, что уже сейчас Банк России и регуляторы других стран советуют участникам рынка сокращать использование широко распространённых эталонных ставок Libor, которые должны прекратить своё существование после 2021 года, так как их значения могут быть легко сманипулированы.

2019 год был отмечен и рядом событий, негативно повлиявших на инвестиционный климат в стране, замечает профессор Валерий Черноокий. Среди них, безусловно, первое место занимает конфликт вокруг фонда Baring Vostok и уголовное дело против его основателя Майкла Калви. Крайне опасными для бизнеса остаются и многие политически мотивированные законодательные инициативы. Так, внесённый в Госдуму проект закона, ограничивающего долю иностранного капитала в Интернет-компаниях, привёл к серьёзному обвалу акций «Яндекса».

Хотя, в конечном счёте, этот законопроект был отозван после критического отзыва со стороны правительства и изменений в корпоративном управлении самой компании, политические риски в отрасли и экономике в целом остаются крайне высокими. При этом никуда не исчез и риск введения новых санкций со стороны США и ЕС, резюмирует экономист.

Майкл Калви Игорь Иванко/АГН «Москва»

Рубен Ениколопов напоминает, что в 2019-м мы, к сожалению, вновь стали свидетелями того, как правоохранительные органы и силовые структуры используются для решения чисто коммерческих споров. И это не только громкое дело Майкла Калви, но и последние события вокруг Rambler и веб-сервера Nginx, да и ряд других казусов, добавляет он.

Пенсионеры и рождаемость

По мнению экспертов РЭШ, заметные события в России, которые в будущем ещё будут влиять на экономику, произошли в социальной сфере.

Россия наконец присоединилась к глобальному тренду и приступила к повышению пенсионного возраста. Это связано с объективным фактором — общим старением населения в мире. Тем не менее, в России решение вызвало естественную социальную напряжённость, как по причине больших расходов на другие цели (финансовая поддержка дружественных стран, субсидии нефтяным компаниям и госкорпорациям, расходы на некоторые государственные проекты и т.д.), так и в силу общего падения реальных доходов населения, размышляет профессор Евгений Яковлев.

Аналитик отмечает неоднозначные результаты в сфере здравоохранения. С одной стороны, изменение образа жизни, меры государства по борьбе с употреблением алкоголя и табака и по совершенствованию медицинской помощи приносят плоды. Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, продолжительность жизни в России достигла нового исторического максимума в 73,6 года.

Nikolay Gynzanov/Global Look Press

При этом, уникальные меры по поддержке рождаемости (федеральный и региональные материнские капиталы) не смогли предотвратить её снижение, что было зафиксировано в 2019 году. Причины этого, думает Яковлев, — текущее неблагоприятное экономическое положение молодых семей и их весьма осторожные ожидания в отношении будущих доходов, а также непоследовательность госполитики (материнский капитал изначально планировали отменить). Несмотря на то, что маткапитал работает, и в семьях появляются вторые и третьи дети, падение рождаемости должно заставить государство подумать о стимулировании рождения первого ребёнка.

Увы, но в то же время, мы стали свидетелями провалов государственной политики на рынке медикаментов. Госрегулирование (например, потолок цен для жизненно важных лекарств) и другие ограничения привели к классическим последствиям: дефициту лекарств и ограничению входа на рынок более эффективных современных препаратов.

Цифровизация и финтех

Другие важные, с точки зрения экспертов РЭШ события, были связаны с общим трендом развития цифровизации и финтеха.

Как отмечает доцент кафедры экономики РЭШ Константин Егоров, прошедший год принёс хорошие новости для многих развивающихся стран, которые, как и Россия, уже достаточно давно пытаются уменьшить свою зависимость от доллара США. Во-первых, о господстве американской валюты стали беспокоиться и развитые страны, а во-вторых, у неё появилась новая альтернатива — цифровые валюты.

Так, глава Банка Англии Марк Карни прошлым летом призвал других лидеров центральных банков снизить роль доллара через использование цифровых валют. В будущем нам предстоит увидеть борьбу за лидерство как между частными валютами, такими как Libra от Facebook, так и между ними и новыми электронными валютами центральных банков, сказал Егоров.

Проректор РЭШ Максим Буев предлагает обратить внимание на одну, казалось бы непримечательную веху, которая, однако, переломила тренд и имеет большое значение для развития финансового сектора, в частности индустрии управления активами. 2019-й стал годом, когда финансовая индустрия в США и Европе поняла, что за робоадвайзом (roboadvice — роботизированные финансовые советники) нет будущего, рассуждает Буев.

Сперва в хайпе вокруг развития финтеха казалось, что будет создана некоторая вселенная, параллельная традиционному финансовому сектору, продолжает экономист. В этой вселенной не будет места человеку. А оказалось, что это не работает. Новые поколения (миллениалы, «поколение Z» и т.д.) лучше разбираются в технологиях, но по-прежнему плохо понимают финансы. Поэтому в финансовом консультировании ключевым элементом по-прежнему остаётся роль советника-человека. А значит, индустрия управления активами будет развиваться в сторону гибридных решений — тандема искусственного интеллекта и человека, предполагает Максим Буев.

2019 год показал, что автоматизация и цифровая трансформация бизнеса набирают обороты, полагает директор программ «Финансы, инвестиции, банки» и «Мастер наук по финансам» РЭШ Олег Шибанов. Банк России своим декабрьским отчётом запустил особенно активную дискуссию про платформы и экосистемы, говорит он. Многие коммерческие банки пробуют понять, как использовать свои партнёрства более активно, и как предложить больше возможностей клиентам, например, дать возможность покупать любые товары, еду и финансовые услуги внутри одного приложения. Это может позволить конкурировать с иностранными компаниями, а также преобразовать бизнес участвующих фирм. Это, возможно, повлияет на снижение количества рабочих мест с низкой зарплатой, и, как следствие, изменит рынок труда и в России, и в мире, подчеркнул эксперт.