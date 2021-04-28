США пригрозили союзникам санкциями за покупку российского оружия

https://static.news.ru/photo/325e74c0-a8b3-11eb-8163-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любые существенные сделки с российским оборонным комплексом могут стать поводом для задействования санкционного закона CAATSA, предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает РБК.

Очень важно, чтобы Турция и все союзники и партнёры США в будущем избегали покупки российского вооружения, включая новые закупки комплексов С-400. Любые значимые сделки с российским вооружением могут попасть под действие закона CAATSA, — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что США «ясно и однозначно» призывали Турцию отказаться от покупки ЗРК С-400, так как эта закупка ставит под угрозу безопасность Соединённых Штатов и военные технологии союзников, а также подрывает сплочённость НАТО.

Кроме того, эта сделка позволяет российскому оборонному комплексу заработать значительные средства, а Россия заодно получает доступ к турецкой оборонной индустрии, — отметил Блинкен.

Он напомнил, что Конгресс США в 2017 году принял закон CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») и ввёл вторичные санкции против партнёров России.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ещё в 2017 году заключил сделку на $2,5 млрд на поставку ракетных систем С-400. Его действия сразу же встретили резкую критику со стороны официальных лиц США и Запада, которые сочти неприемлемой интеграцию системы ПВО, не входящей в НАТО. В декабре прошлого года США ввели санкции против Анкары из-за сделки по С-400.

Российская система противоракетной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» стала серьёзной проблемой для американских планировщиков, которые опасаются привлекательности системы для своих партнёров в оборонной сфере, считает военный эксперт Зишан Ахмад.