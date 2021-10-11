США предрекли потерю стратегического доминирования из-за России

Зависимость европейских стран от российского газа ставит их в уязвимое положение и может негативно сказаться на позициях Соединённых Штатов. Это связано с тем, что Европа и Америка слишком увлеклись идеями экологически чистого топлива в ущерб энергетической безопасности, пишет Wall Street Journal.

По мнению автора статьи, стремление Европы отказаться от производства энергии из обычных ископаемых сделало её беззащитной перед глобальным ростом цен на нефть и газ. Нынешняя ситуация, полагает он, безусловно выгодна для России, которая не спешит наращивать поставки вопреки запросам европейских политиков. Однако подобная ситуация, связанная с увлечённостью США экологичными источниками энергии, может привести к утрате их влияния на мировой арене.

Это напоминание о том, что производство электроэнергии — источник стратегической силы Америки, которую она рискует променять на климатические мечты. <...> Маниакальная одержимость администрации Байдена нереальными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности нанесёт серьёзный вред экономике и интересам США в мире, — подытожил автор материала.

Ранее ряд стран Евросоюза выступили за развитие ядерной энергетики, полагая, что это снизит энергетическую зависимость от других государств и защитит потребителей от колебаний цен на газ. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия и Чехия призвали рассматривать все технологии производства энергии с низким выбросом углекислого газа, а также признать атомную энергетику «зелёной» отраслью до конца 2021 года.

Недавно цены на газ в Европе побили все антирекорды и достигли значения почти в $2000 за тысячу кубометров. Немецкий политолог Александр Рар считает главной причиной кризиса провал «зелёных» сделок Евросоюза на рынке энергетики. По его словам, Европа в скором времени «будет судорожно закупать новые объёмы газа в России».