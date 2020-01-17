Министерство финансов США анонсировало выпуск 20-летних облигаций федерального займа. Они будут введены в оборот уже в первой половине 2020 года.
Никакой конкретики об условиях по новым бондам пока не приводится. Информация будет обнародована 5 февраля,
Благодаря облигациям Соединённые Штаты планируют снизить бюджетный дефицит. Однако это — не единственная мера. По словам министра финансов Стивена Мнучина, будут изыскиваться и другие способы заимствования средств.
Помимо этого, ведомство рассматривает и введение в обращение бондов со сроком погашения в 50 и даже 100 лет. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
В ноябре 2019 года, как писал NEWS.ru, государственный долг США обновил рекорд, превысив $23 трлн. Когда президент Дональд Трамп вступил в должность, сумма была ниже $20 трлн, однако стала стремительно расти из-за увеличения дефицита федерального бюджета.
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