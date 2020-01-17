https://static.news.ru/photo/a2db09ac-3942-11ea-9c51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов США анонсировало выпуск 20-летних облигаций федерального займа. Они будут введены в оборот уже в первой половине 2020 года.

Никакой конкретики об условиях по новым бондам пока не приводится. Информация будет обнародована 5 февраля, сказано в сообщении Минфина.

Благодаря облигациям Соединённые Штаты планируют снизить бюджетный дефицит. Однако это — не единственная мера. По словам министра финансов Стивена Мнучина, будут изыскиваться и другие способы заимствования средств.

Помимо этого, ведомство рассматривает и введение в обращение бондов со сроком погашения в 50 и даже 100 лет. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

В ноябре 2019 года, как писал NEWS.ru, государственный долг США обновил рекорд, превысив $23 трлн. Когда президент Дональд Трамп вступил в должность, сумма была ниже $20 трлн, однако стала стремительно расти из-за увеличения дефицита федерального бюджета.