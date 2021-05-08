Посол РФ в ФРГ назвал сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

https://static.news.ru/photo/5e07b57c-b016-11eb-8357-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Строительство газопровода «Северный поток — 2» может быть завершено до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября. С таким заявлением выступил посол России в Германии Сергей Нечаев, передаёт ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

По его словам, строителям осталось преодолеть около ста километров.

Глава дипмиссии напомнил , что Москва уже более 50 лет сотрудничает с Берлином в вопросах поставок газа.

Даже в худшие времена холодной войны это работало. И сейчас стоит вопрос, хотим ли мы €10 млрд похоронить на дне моря. Решение должна принимать Европа, — подчеркнул Нечаев.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.

Первоначально предполагалось завершить работы к концу 2019 года, однако из-за санкционной политики США они были приостановлены. Затем строительство было возобновлено. Трубоукладочная баржа «Фортуна», несмотря на наложенные на неё ограничительные меры, приступила к работе на недостроенном участке.

Сейчас готовность «Северного потока — 2» составляет 95%.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» относится к вопросам, по которым нет единой оценки в трансатлантическом аспекте.