Срок хранения кредитных историй россиян сократился до семи лет

Срок хранения кредитных историй россиян сократился с 10 до семи лет с 1 января наступившего года. По новым правилам россияне также могут оспаривать ошибки в них напрямую в банке или микрофинансовой организации, говорится в поправках к закону о кредитных историях, документ опубликован на портале правовой информации.

Раньше для внесения поправок нужно было обращаться в бюро кредитных историй. Теперь вместе с кредитной историей можно получить индивидуальный рейтинг кредитоспособности, который рассчитан по методике Центробанка. Раньше такой рейтинг рассчитывался по методикам самих банков. По этому рейтингу можно понять, сможет ли человек получить кредит, а банк определит способность к его погашению.

После того, как были внесены изменения, Банк России рекомендовал организациям предоставлять своим клиентам возможность подать необходимые заявления онлайн, через приложение или электронную почту.

Ранее сообщалось, что Объединённое кредитное бюро намерено дополнить кредитные истории россиян данными о рассрочках, которые покупатели получают в магазинах без договора займа. Ранее на проблему неучёта рассрочек как заёмных средств обращал внимание Центробанк.