Средний потребкредит в РФ увеличился до 214,9 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/af6f9c6a-fc05-11ea-9c99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средний размер кредита на покупку потребительских товаров в августе 2020 года достиг 214,9 тыс. рублей, что на 21% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, передают представители Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с июлем 2020-го средний чек по потребкредитам в августе снизился на 3,6%.

Снижение выдачи потребкредитов в августе составило «всего» около 24% по сравнению с августом прошлого года (во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение было более радикальным — более 45%), — говорится на официальном сайте организации.

По данным ведомства за августа 2020-го, лидером по средней величине потребкредита является Москва (467,7 тыс. руб.). Далее идёт Ханты-Мансийский АО (356,1 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (341,5 тыс. руб.).

Наибольшим ростом показателя в августе по сравнению с тем же месяцем 2019-го (среди 30 субъектов России — лидеров по объёмам потребкредитования) отметились Приморский край (увеличение на 40,4%, до 207,9 тыс. руб.), Воронежская область (+39,9%, до 220,9 тыс. руб.), ХМАО (+36,5%, до 356,1 тыс. руб.).

Несмотря на то что возможность погашать ипотечный кредит за счёт средств материнского капитала очень востребована в России, при этом способе оплаты может возникнуть ряд проблем, рассказал эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов. Так, проблемы могут возникнуть при попытке рефинансировать жилищную ссуду на более привлекательных условиях.

Как писал NEWS.ru ранее, материнский капитал в России могут разрешить направлять на оплату ремонта жилья, соответствующее предложение готовы поддержать в профильном комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ и во всех парламентских фракциях.