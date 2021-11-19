Спрос на шампанское вырос в России на фоне пандемии

Импорт и продажи шампанского выросли в России более чем в полтора раза за девять месяцев текущего года. Об этом заявляют в Национальном союзе защиты прав потребителей со ссылкой на данные таможенной службы, пишет «Российская газета».

Причиной является длящаяся в стране второй год пандемия коронавируса и принятые в связи с этим ограничения, прокомментировал ситуацию изданию директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Шампанское — продукт для среднего класса, а уже полтора года средний класс безвыездно сидит в России. Теперь весь этот объём шампанского выпивается здесь, — пояснил специалист.

В прошлом году, отмечает эксперт, в стране практически перестали проводиться корпоративы, свадьбы и прочие торжества из-за действующего запрета на проведение массовых мероприятий. В этом году ситуация немного улучшилась, проведение мероприятий частично возобновилось. Но при этом примерно на 25% «просело» производство игристых вин.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом рост цен на игристые вина ожидается в пределах инфляции — на 7–10%. Кроме того, производители заранее готовятся к увеличению спроса к праздникам и наращивают выпуск продукта.