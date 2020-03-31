https://static.news.ru/photo/12e883a0-7340-11ea-b999-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спотовые цены на газ в Европе из-за рекордных остатков газа в подземных хранилищах и под давлением растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) опустились до уровня внутрироссийских цен.

Цены на газ падают ниже $80 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные спотовых площадок. По итогам торгов в понедельник, 30 марта, цена газа на National Balancing Point сложилась на уровне $77,7 за тысячу кубометров.

На главной европейской торговой площадке TTF — $79,97 за тысячу «кубов».

Как ранее писал NEWS.ru, добыча нефти в мире во втором квартале 2020 года может упасть на 10 млн баррелей в сутки, а её цена — понизиться в апреле до $10 за баррель, считают аналитики консалтинговой компании IHS Markit.