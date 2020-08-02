СП выявила ущерб при реконструкции аэропорта Домодедово на 107 млн рублей

Счётная палата РФ выявила ущерб на 107,2 млн рублей при строительных работах в аэропорту Домодедово из-за слабого контроля Росавиации.
В ходе проверки работ по реконструкции первой взлётно-посадочной полосы (ВПП-1), рулёжных дорожек и перронов для самолётов по госконтракту была выявлена недостача на 46,7 млн рублей.
Госконтракт был заключён в 2012 году. Заказчиком являлось подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» (ААД), исполнителем — компания «СУ-1»,
По данным СП, в 2019 году сумма ущерба выросла ещё на 55,3 млн рублей после присоединения ААД к другой структуре Росавиации — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».
Ещё одну недостачу на 5,2 млн рублей выявили при инвентаризации в ААД по контракту реконструкции аэродромных объектов аэропорта от 2014 года.
По словам аудитора СП Валерия Богомолова, администрация аэропорта при этом не приняла меры по установлению причин недостачи, а также виновных в этом лиц.
Как ранее писал NEWS.ru, руководство московского аэропорта Шереметьево приняло решение перенести строительство терминала С-2 стоимостью $414 млн на 2030-е годы. Изначально данный терминал планировалось открыть в 2023 году.
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