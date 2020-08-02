СП выявила ущерб при реконструкции аэропорта Домодедово на 107 млн рублей

https://static.news.ru/photo/2953c2d2-d568-11ea-bddb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата РФ выявила ущерб на 107,2 млн рублей при строительных работах в аэропорту Домодедово из-за слабого контроля Росавиации.

В ходе проверки работ по реконструкции первой взлётно-посадочной полосы (ВПП-1), рулёжных дорожек и перронов для самолётов по госконтракту была выявлена недостача на 46,7 млн рублей.

Госконтракт был заключён в 2012 году. Заказчиком являлось подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» (ААД), исполнителем — компания «СУ-1», сообщает «Коммерсант».

По данным СП, в 2019 году сумма ущерба выросла ещё на 55,3 млн рублей после присоединения ААД к другой структуре Росавиации — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Ещё одну недостачу на 5,2 млн рублей выявили при инвентаризации в ААД по контракту реконструкции аэродромных объектов аэропорта от 2014 года.

По словам аудитора СП Валерия Богомолова, администрация аэропорта при этом не приняла меры по установлению причин недостачи, а также виновных в этом лиц.

Как ранее писал NEWS.ru, руководство московского аэропорта Шереметьево приняло решение перенести строительство терминала С-2 стоимостью $414 млн на 2030-е годы. Изначально данный терминал планировалось открыть в 2023 году.