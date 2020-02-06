В ближайшие два года жильё в России может подорожать на 25% из-за высокой кредитной ставки для застройщиков и уходом с рынка мелких фирм.

Как заявил зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, заметен рост цен станет уже летом 2021 года. Во-первых, к этому времени завершатся все стройки, начатые до введения...