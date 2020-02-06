Счётная палата предложила усовершенствовать практику ежегодного отчёта правительства РФ в Госдуме и проведение «правительственных часов» в обеих палатах Федерального собрания.
По результатам заслушивания ежегодных отчётов о результатах деятельности правительства Российской Федерации Государственная Дума не даёт интегральную оценку деятельности правительства Российской Федерации в отчётном году, в том числе с учётом деятельности федеральных органов исполнительной власти, — говорится в отчёте Счётной палаты.
По мнению палаты, «правительственный час» является важным механизмом оценивания эффективности работы органов исполнительной власти.
Как ранее писал NEWS.ru, первый вице-премьер Андрей Белоусов прокомментировал работу кабинета министров, который работал при экс-премьере Дмитрии Медведеве. Он назвал её «хорошим заделом».
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