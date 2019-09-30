https://static.news.ru/photo/06bfddf4-e361-11e9-ba62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Запуск системы обязательной маркировки молочной продукции может привести к росту цен на молоко не менее чем на 2,5–3%. Об этом говорится в письме гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артёма Белова, которое адресовано премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Внедрение в России системы обязательной маркировки средствами идентификации и прослеживаемости молочной продукции потребует существенных инвестиций со стороны участников рынка, а также ежегодных затрат на обеспечение функционирования системы, — цитирует обращение РБК.

Так, по подсчётам специалистов, дополнительные ежегодные затраты из-за обязательной маркировки могут составить примерно 20 млрд руб., а совокупные единовременные затраты — 25 млрд руб. При этом в 2018 году чистая прибыль отрасли составила 35 млрд руб.

Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года. В настоящее время идёт эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.

Ранее глава Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил использовать специальную систему ветсертификации в молочной отрасли «Меркурий» для выявления пальмового масла в молочных продуктах, писал News.ru.



