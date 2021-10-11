Союз пивоваров предупредил о возможном росте цен на пиво в России

Союз российских пивоваров (СРП) видит риски подорожания пива в России из-за роста цен на солод. Об этом говорится в письме предпринимателей премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором производители просят ввести квоты на вывоз ячменя и солода из страны и повысить экспортные пошлины, передаёт РИА Новости.

В целях обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде (являющемся одной из главных сырьевых составляющих при производстве пива) и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво просим вас ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции, — цитирует агентство письмо.

Отмечается, что российские пивовары столкнулись «с бeспрецедентным ростом цен на пивоваренный солoд, который приведёт к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году». По дaнным компаний-членов союза, в настоящее время закупочная цена на пивоваренный солод на 30-50% выше, чем в январе текущего года.

Среди причин подорожания солода союз выделяет неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции. Это усугубляется уменьшением общего валового сбора ячменя в России.

В 2021 году площади сева ячменя сократились на 8,7%. Идёт процесс изменения севооборота в пользу сои, рапса, кукурузы, подсолнечника. Эксперты прогнозируют, что урожай ячменя в 2021 году будет ниже запланированных 18 миллионов тонн, — говорится в письме.

Ранее Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза. Среди обсуждаемых категорий — вино, пиво, духи и декоративная косметика.