Совокупный долг всех стран в 2020 году приблизится к 100% мирового ВВП

Совокупный мировой государственный долг всех стран мира в текущем году достигнет рекордного значения, считают в Международном валютном фонте.
Отмечается, что по итогам 2020 года совокупный госдолг приблизится к отметке в 100% ВВП,
В МВФ отметили, что правительства по состоянию на 11 сентября направили около $11,7 трлн на различные меры по поддержке в условиях пандемии, это приведёт к росту дефицита бюджетов в среднем на 9% и к увеличению мирового госдолга почти до 100% совокупного ВВП всех стран.
Бюджетные стимулы, введенные властями государств по всему миру, являются беспрецедентными и решительными, и они исключительно важны для того, чтобы глобальная экономика избежала финансового и экономического кризиса, — отмечают в международной организации.
Международный валютный фонд ожидает падения мирового ВВП в текущем году на 4,4% и роста годом спустя — на 5,2%.
В МВФ уверены, что ситуация стабилизируется в будущем году за счёт низких процентных ставок и восстановления мировой экономики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в МВФ улучшили прогноз по падению экономики РФ в 2020 году 6,6% до 4,1%.
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