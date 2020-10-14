Совокупный долг всех стран в 2020 году приблизится к 100% мирового ВВП

https://static.news.ru/photo/22ecab88-0e2b-11eb-abf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совокупный мировой государственный долг всех стран мира в текущем году достигнет рекордного значения, считают в Международном валютном фонте.

Отмечается, что по итогам 2020 года совокупный госдолг приблизится к отметке в 100% ВВП, пишет «Интерфакс».

В МВФ отметили, что правительства по состоянию на 11 сентября направили около $11,7 трлн на различные меры по поддержке в условиях пандемии, это приведёт к росту дефицита бюджетов в среднем на 9% и к увеличению мирового госдолга почти до 100% совокупного ВВП всех стран.

Бюджетные стимулы, введенные властями государств по всему миру, являются беспрецедентными и решительными, и они исключительно важны для того, чтобы глобальная экономика избежала финансового и экономического кризиса, — отмечают в международной организации.

Международный валютный фонд ожидает падения мирового ВВП в текущем году на 4,4% и роста годом спустя — на 5,2%.

В МВФ уверены, что ситуация стабилизируется в будущем году за счёт низких процентных ставок и восстановления мировой экономики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в МВФ улучшили прогноз по падению экономики РФ в 2020 году 6,6% до 4,1%.