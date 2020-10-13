МВФ улучшил прогноз по падению экономики России в 2020 году

https://static.news.ru/photo/a0cd5c36-0d55-11eb-ab71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международный валютный фонд пересмотрел оценку падения российской экономики в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, улучшив прогноз на 2,5 процентных пункта.

Так, согласно новой оценке МВФ, ВВП России по итогам года упадёт на 4,1% вместо 6,6%, сообщает ТАСС.

В то же время фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ в следующем году с 4,1% до 2,8%.

Отмечается, что оценки МВФ на 2020 год более оптимистичны, чем прогнозы российских ведомств. Так, Центробанк прогнозирует падение экономики России в текущем году на 4,5–5,5%. Однако в ЦБ ждут более высоких темпов роста ВВП в 2021 году — 3,5–4,5%.

Также МВФ оценивает среднюю инфляцию в России в этом году в 3,7% против 4,5% годом ранее. Прогноз фонда по безработице в стране составляет 5,6% в 2020 году и 5,2% в следующем. Платёжный баланс России увеличится на 1,2% в этом году и на 1,8% в последующие 12 месяцев.

Как писал NEWS.ru ранее, государственный долг России в 2021 году пересечёт отметку в 20% ВВП, а в 2023 году вырастет до 21,3% ВВП. Такие данные указаны в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.