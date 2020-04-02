Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для россиян

https://static.news.ru/photo/4c0e7eb6-74dd-11ea-8ef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации на внеочередном заседании 2 апреля одобрил закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим из-за коронавируса.

Накануне закон одобрила Госдума. Документ подготовили депутаты совместно с Центробанком и Минфином после того, как 25 марта президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заёмщиков, чей доход из-за пандемии коронавируса снизился более чем на 30%.

В принятом законе говорится, что в течение каникул не должны начисляться штрафы и пени. Также нельзя требовать досрочной выплаты, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, взявшие кредит до вступления документа в силу, могут до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до полугода, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Субъекты малого и среднего бизнеса также вправе обратиться за льготным периодом, если ведут деятельность в определённых кабмином отраслях.

Банк обязан рассмотреть заявление в течение пяти дней. При этом он вправе запросить у заёмщика справку о доходах, выписку из регистра государственных услуг о регистрации в качестве безработного, больничный лист. Дополнительный перечень документов может установить Банк России, писал NEWS.ru.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.