Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $486 млн

https://static.news.ru/photo/ea15ba9a-33b7-11eb-bab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активный рост котировок на мировых фондовых рынках в ноябре привёл к тому, что совокупное состояние богатейших граждан РФ с начала 2020 года увеличилось на $486 млн.

Всего в рейтинге 500 богатейших людей мира. Среди них 22 россиянина, при этом шестеро представителей РФ всё-таки понесли финансовые потери с начала года.

Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов к ноябрю потерял $5,67 млрд, его общее состояние сейчас составляет $16,6 млрд. Несмотря на самые большие потери, он занимает седьмое место среди россиян. Сильно «просело» состояние замыкающего десятку Геннадия Тимченко, владельца долей в «Новатэке» и СИБУРе — на $2,97 млрд, до $15,2 млрд. Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон потерял $1,53 млрд, его состояние — $23 млрд.

Самый богатый из россиян, один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с начала 2020 года недосчитался $409 млн, его состояние сократилось к ноябрю до $27,6 млрд. Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин за месяц переместился со второго места на третье в списке самых богатых представителей России, при этом его состояние увеличилось на $775 млн, до $22,2 млрд. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов получил прибыль в размере $457 млн, его состояние достигло $20,4 млрд.

Алишер Усманов (рост на $2,79 млрд) и Роман Абрамович (рост на $705 млн) разделили пятое и шестое места в рейтинге богатейших россиян с состоянием в $19,4 млрд у каждого. Богатство основного бенефициара «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко выросло на $933 млн, до $16,3 млрд. Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг занимает девятое место с состоянием $15,7 млрд, с начала 2020 года он разбогател на $933 млн. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), составляемого на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

Как передавал NEWS.ru, в конце сентября Потанин потерял первую строчку в рейтинге самых богатых россиян, уступив Лисину. Затем, однако, совладелец «Норникеля» вернул себе лидерство.