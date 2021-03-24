Солнцезащитные и оптические очки существенно подорожают в России

https://static.news.ru/photo/13e73e28-8cf7-11eb-a3d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оптические, солнцезащитные и декоративные очки ждёт подорожание на 15%. Ретейлеры могут поднять цену на этот товар из-за исключения линз с нулевыми диоптриями из перечня товаров, освобождённых от уплаты НДС.

Сейчас декоративные очки, а также антифары, очки от компьютерного и солнечного излучения входят в перечень медицинских товаров. Но Минздрав уже обратился в российское правительство с инициативой исключить данную категорию из списка, пишут «Известия».

Дополнительные налоговые издержки и станут поводом поднять цену на товар, причём на весь его ассортимент. Такое мнение высказал изданию член координационного совета Оптической ассоциации РФ Вячеслав Валынкин.

С Валынкиным согласен член «Деловой России» Максим Фёдоров, который отмечает, что линзы с диоптриями и без них производятся на одних и тех же линиях. И увеличение себестоимости одной группы товаров повлияет на весь ассортимент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одежда и обувь в России могут подорожать уже к летнему сезону. Об этом предупредили сразу несколько фешен-ретейлеров, сославшись на повышение закупочных цен.