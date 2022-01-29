Социальные вклады для малообеспеченных появятся в России

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому в России появятся вклады для малообеспеченных. Доступ к такому вкладу будут предоставлять только тем, кто получает помощь от государства, сообщают «Известия».

Особенность социального вклада заключается в том, что процентная ставка по нему на 1 п. п. выше ключевой, но при этом депозит не должен превышать 100 тысяч рублей. Таким образом депутаты надеются создать механизм обеспечения гарантированного дохода по счетам и депозитам малоимущих.

Рассматривается несколько подходов, и пока окончательной версии законопроекта нет, — рассказал газете глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, являющийся одним из разработчиков законопроекта.

В документе оговариваются условия обслуживания социального счёта. По депозитам предусмотрено пополнение вклада до лимита без уменьшения ставки и взимания комиссии в любое время, частичное снятие средств и расторжение договора по инициативе физлица.

При этом банк не вправе брать деньги за открытие счёта, обслуживание и другие услуги, такие, как операции до 15 тысяч рублей в течение месяца. До заключения договора по социальному вкладу банки обязаны проверять информацию о клиенте в базе ЕГИССО. А после подписания или расторжения договора передать данные туда же.

Ранее председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ставку налога для малообеспеченных россиян необходимо снижать вплоть до 0%. Россия с 2021 года повысила до 15% ставку для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год, а ЛДПР неоднократно предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения.