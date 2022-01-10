В Госдуме предложили обнулить ставку НДФЛ для малообеспеченных россиян

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ставку налога для малообеспеченных россиян необходимо снижать вплоть до 0%. Таким образом он прокомментировал законопроекты, которые вносятся в парламент, пишет РИА Новости.

Парламентарий напомнил , что Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% ставку для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год. Вместе с тем ЛДПР неоднократно предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения, однако эту идею пока что не поддерживают ни правительство, ни думское большинство.

Надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться, — отметил Нилов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил облагать россиян с высоким доходом (больше 10 млн рублей за год) налогом на прибыль в 25%. Кроме того, он считает разумным забирать у богатых до половины сверхприбыли, а для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля. По его словам, это поможет уменьшить социальный раскол и снизить напряжённость в обществе.