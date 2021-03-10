Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 3,4%

https://static.news.ru/photo/454a08be-81bd-11eb-a892-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 3,4%. Их средний размер достигнет 10 183 рублей, рассказали журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%, — передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство.

В министерстве отметили, что соответствующее постановление кабмина, подготовленное в Минтруде, опубликовали для общественного обсуждения. Кремль вместе с кабмином продолжит проработку вопроса, касающегося индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что в соответствии с поручением главы государства эта тема уже обсуждалась и было предложено несколько вариантов.

В РФ на сегодняшний день насчитывается около 9 млн работающих пенсионеров. Индексация их пенсий была приостановлена в 2016 году для уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

Как писал NEWS.ru, глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что его ведомство подготовило несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Он также выразил надежду, что в ближайшее время вопрос будет решён.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парламент и кабмин в целом не возражают по поводу возврата индексации выплат работающим пенсионерам, однако на эту инициативу необходимо найти дополнительные средства.