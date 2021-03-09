Минтруд внёс ряд предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/fac910b4-817b-11eb-842e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты подготовило несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По словам чиновника, в настоящее время кабмин передал эти предложения в администрацию президента.

Мы в Минтруде по поручению президента этот вопрос прорабатывали, мы сформировали несколько предложений, направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих пенсионеров, — цитирует Котякова ТАСС.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время вопрос будет решён.

Как заявила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, кабмин и парламент России в целом не возражают по поводу возврата индексации выплат работающим пенсионерам, однако на эту инициативу необходимо найти дополнительные средства. По её словам, пока кабмин надеется вернуть индексацию в следующем бюджетном цикле. Матвиенко также подчеркнула, что поиск средств на ежегодную индексацию уже ведётся.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому учителя, врачи, лётчики и пожарные смогут досрочно выйти на пенсию. Как отмечается в документе, теперь в трудовой стаж будет включаться время учёбы и получения дополнительного образования, в том числе курсы повышения квалификации, писал NEWS.ru.