Мишустин упростил досрочный выход на пенсию некоторым категориям граждан

https://static.news.ru/photo/d70db350-80ae-11eb-ba97-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому учителя, врачи, лётчики и пожарные смогут досрочно выйти на пенсию. Как отмечается в документе, теперь в трудовой стаж будет включаться время учёбы и получения дополнительного образования, в том числе курсы повышения квалификации.

Учителям, врачам, лётчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию, — сообщает пресс-служба кабмина.

Как отмечается, новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости, в первую очередь — это работники образования и здравоохранения.

Обязательным условием для включения учёбы в стаж станет сохранение рабочего места во время получения образования, а также отчисление работодателем обязательных взносов в Пенсионный фонд.

Как писал NEWS.ru, председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о повышении пенсионного возраста в России, подчеркнув, что приближающиеся выборы не должны быть поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований. Ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что предложение о повышении пенсионного возраста внесут в парламент после думских выборов 2021 года, так как предыдущая реформа не помогла устранить дефицит бюджета ПФР.

С 1 января 2019 года в РФ началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличится возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.