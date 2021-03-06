Володин призвал перестать пугать людей повышением пенсионного возраста

https://static.news.ru/photo/b29f82d8-7e8c-11eb-86a5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о повышении пенсионного возраста в России, подчеркнув, что приближающиеся выборы не должны быть поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований. Ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что предложение о повышении пенсионного возраста внесут в парламент после думских выборов 2021 года, так как предыдущая реформа не помогла устранить дефицит бюджета ПФР.

Этой темы у нас в повестке нет, вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается, — цитирует пресс-служба Госдумы Володина.

Спикер также отметил, что на недавней встрече с президентом депутаты обсуждали меры поддержки пенсионеров, индексацию пенсий работающим пенсионерам. К тому же, по его словам, в последние годы был принят ряд законов, направленных на их адресную поддержку.

Не надо в своём стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста. Тем более это недопустимо для депутатов, на которых лежит особая ответственность, — подчеркнул Володин.

Как писал NEWS.ru, ранее зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заявил, что информация о новом повышении пенсионного возраста — «ничем не подтверждённая страшилка». По его словам, в 2018 году было принято решение о повышении пенсионного возраста впервые почти за 90 лет. Рязанский предположил, что следующее повышение произойдёт не раньше, чем через 90 лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что сообщения о подготовке нового повышения пенсионного возраста в России не соответствуют действительности. По его словам, этот вопрос даже не обсуждается.

С 1 января 2019 года в РФ началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличится возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.