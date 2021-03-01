Стало известно, когда работающим пенсионерам вернут индексацию

https://static.news.ru/photo/56399348-7b1d-11eb-8b27-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин и парламент России в целом не возражают по поводу возврата индексации выплат работающим пенсионерам. Однако на эту инициативу необходимо найти дополнительные средства, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, пока кабмин надеется вернуть индексацию в следующем бюджетном цикле. Как пишет РИА Новости, Матвиенко подчеркнула, что поиск средств на ежегодную индексацию уже ведётся.

Ранее NEWS.ru писал, что для борьбы с бедностью в России принимается целый ряд мер. Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, правительство выделяет средства на повышение оплаты труда, индексацию пенсий не ниже уровня инфляции, выплаты безработным и финансовую помощь семьям с детьми.

Также стало известно, что Совфед и Минтруд обсуждают возможность включения срочной службы в армии в трудовой стаж, который будет учитываться для досрочного выхода на пенсию. В Госдуме при этом предложили в три раза увеличить пенсии.

На 2021 год средний размер страховой пенсии по старости с учётом недавней индексации составляет 17 541 рубль. В Госдуме разработали план реформ, при котором возможно трёхкратное увеличение пенсионных выплат. Об этом NEWS.ru рассказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в Госдуме Ярослав Нилов.