Кремль займётся проработкой индексации пенсий работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/a5f72346-818a-11eb-ac00-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Кремль вместе с кабмином продолжит проработку вопроса, касающегося индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в соответствии с поручением главы государства эта тема уже обсуждалась и было предложено несколько вариантов.

Далее в контакте с правительством эксперты Кремля продолжат обсуждать [эту тему] с тем, чтобы выбрать единственно правильный вариант, — цитирует Пескова ТАСС.

В Росси на сегодняшний день насчитывается около 9 млн работающих пенсионеров. Индексация их пенсий была приостановлена в 2016 году для уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

Как писал NEWS.ru, глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что его ведомство подготовило несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Он также выразил надежду, что в ближайшее время вопрос будет решён.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парламент и кабмин в целом не возражают по поводу возврата индексации выплат работающим пенсионерам, однако на эту инициативу необходимо найти дополнительные средства.