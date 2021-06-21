Социальная защищённость самозанятых повысится

В ближайшее время могут произойти серьёзные изменения в сфере самозанятости. Новые проработки находятся на стадии обсуждения. Социальная защищённость граждан, получающих доход от своей личной трудовой деятельности, повысится. Об этом пишет «Российская газета».

Самозанятые и ИП смогут воспользоваться ипотечными каникулами. При этом необходимо сформировать такой набор программ, чтобы он был понятен конечным пользователям, — сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Самозанятость за прошедший год стала популярна среди граждан. Более 2,4 миллиона человек уже находятся в этом статусе. При этом количество людей, работающих на себя, с каждым годом будет увеличиваться. По подсчётам экспертов, к 2030 году самозанятыми будут работать более 10 миллионов человек.

Также прорабатывается нормативная база для самозанятых. Обсуждаются возможные варианты страхования, которые повысят социальную защищённость граждан.

Отмечается, что все формирующиеся нормы должны быть не только просты и понятны всем гражданам, но и иметь определённую вариативность выбора между различными режимами трудовых отношений.

Ранее Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для самозанятых. Согласно ему в тяжёлых жизненных ситуациях необходимо уменьшить или приостановить выплаты по ипотечному кредиту сроком до полугода.