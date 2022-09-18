СМИ узнали о тайной продаже Россией алмазов в обход санкций Bloomberg: АЛРОСА продает алмазы в Индию и Бельгию в обход санкций

Фото: Mark Newman/FLPA/Global Look Press

Российская горнодобывающая компания АЛРОСА в обход санкций тайно продает алмазы Индии и Бельгии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, объем сделок по покупке драгоценностей составляет сотни миллионов долларов. Среди крупнейших покупателей значатся, в частности, индийские компании Kiran Gems и Shree Ramkrishna Exports.

В материале говорится, что в Индии в торговле бриллиантами задействовано около миллиона человек и в стране не намерены лишать их работы. Бельгии также не выгодно лишаться торговли с Россией, так как через порт Антверпена проходит до 80% всех драгоценных камней.

Ряд индийских и бельгийских компаний приобретают российские алмазы крупными партиями на выгодных условиях в обход рестрикций, после чего направляют их для реализации в Китай, Японию и Индию, на долю которых приходится до 30% мирового спроса на бриллианты.

Как отмечает агентство, отследить происхождение алмазов практически невозможно, все они одинакового размера и качества. В этой связи они с большой вероятностью окажутся в дальнейшем и на западных рынках.

Российскую компанию АЛРОСА в апреле включили в санкционные списки ЕС, США и Великобритания. Кроме того, Вашингтон полностью запретил прямой импорт драгоценных камней из РФ.

Ранее сообщалось, что из-за санкций, введённых против компании АЛРОСА, серьёзным образом пострадали логистические цепочки во всей алмазной отрасли. Рестрикции затронули торговые дома в Антверпене, индийские фабрики и ювелирные магазины Нью-Йорка.

При этом управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский заявил, что дефицит алмазов никак не повлияет на мировую экономику, так как рынок этих драгоценных камней является ситуативным и зависит от общего благосостояния людей. Он пояснил, что люди покупают алмазы тогда, когда у них есть деньги, а во времена кризиса и тяжелой экономической ситуации рынок «схлопывается» из-за нехватки средств.