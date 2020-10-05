СМИ: США заполонили рынок Китая своей нефтью

https://static.news.ru/photo/9f5ea7a6-0756-11eb-97f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США за последние месяцы серьёзно увеличили поставки нефти в Китай. В январе 2020 года на долю Вашингтона приходилось лишь около 0,4% общих поставок нефти Пекину, к середине сентября показатель вырос до 7%.

Такая политика США привела к тому, что страны с Ближнего Востока вынуждены искать новые рынки сбыта. В частности, доля Саудовской Аравии в китайском импорте, хотя она и остаётся крупнейшим поставщиком энергоносителя в КНР, снизилась с 19 до 15%. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd из Британии.

Издание отмечает, что рост американского импорта обусловлен в первую очередь достигнутыми в январе договорённостями в сфере торговли между Вашингтоном и Пекином. Согласно им, Китай согласился приобрести у США сжиженный природный газ и нефть на сумму $52,4 млрд до конца 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цена на нефть продолжает снижаться. Падение было вызвано ростом заболеваемости коронавирусом. На 2 октября в США зафиксировано более 7,45 млн случаев заражения, 212 тысяч человек умерли. Плюс ко всему заболел сам президент Дональд Трамп, что несколько обеспокоило инвесторов. В начале текущей недели цены на нефть могут скорректироваться после сильного обвала накануне.