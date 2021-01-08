СМИ: россиян ждёт резкий скачок цен на бензин

https://static.news.ru/photo/ac705bbe-53d3-11eb-87e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В конце 2020 года топливо начало расти в цене на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) из-за падения рубля и увеличения стоимости нефти, что снова провоцирует рост экспортного паритета в России, при котором бензин выгоднее продавать за границу, чем на внутреннем рынке. Это приводит к росту цен на заправках.

Уже в начале декабря АИ-95 и АИ-92 подорожали в опте на 7,7% и 8,4% соответственно. За тонну АИ-95 стали давать до 49,1 тысячи рублей, а АИ-92 — 47,6 тысячи рублей, сообщает «Коммерсант».

Летом ситуация с ценами на внутреннем рынке была лучше, так как российские компании нарастили производство топлива. Пиковые значения цен на АИ-95 и АИ-92 в этот период равнялись 59,6 и 51,5 тысячи рублей за тонну. По данным Росстата, бензин рос в цене всего на 2,6%, что было существенно ниже инфляции в 4,9%.

Как сообщал NEWS.ru, за 2020 год стоимость бензина на российских АЗС выросла сильнее, чем в 2019-м. По данным Росстата, средняя по стране цена топлива в розницу с 1 января 2020-го прибавила 2,4%, в то время как за прошлый год аналогичный рост не превысил 2%. Между тем у бензина в 2020-м был весомый повод не только не дорожать, но даже терять в цене.