Вечно дорогой: насколько вырастут цены на бензин в России в 2021 году

За 2020 год стоимость бензина на российских АЗС выросла сильнее, чем в 2019-м. По данным Росстата, средняя по стране цена топлива в розницу с 1 января 2020-го прибавила 2,4%, в то время как за прошлый год аналогичный рост не превысил 2%. Между тем у бензина в 2020-м был весомый повод не только не дорожать, но даже терять в цене. Нефтяные котировки на мировом рынке показали резкое падение, вслед за ними уменьшились цены на горючее в целом ряде стран. Однако в России снижение оказалось очень сдержанным. Как быстро будет дорожать бензин в 2021 году, разбирался NEWS.ru.

Литр бензина в России на 21 декабря стоил в среднем 45,85 рубля. С начала года его цена выросла на 2,4%, таковы данные Росстата. В прошлом году стоимость бензина (декабрь к декабрю) выросла на 1,9%. В абсолютном значении подорожание топлива ускорилось, хотя при этом усреднённые цены росли медленнее прошлогодних.

Средняя цена на микс наиболее популярных сортов топлива (АИ-92, АИ-95 и АИ-98) за 11 месяцев 2020 года выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2019 году рост цен за январь — ноябрь к аналогичному периоду 2018 года составил 4,5%, — сообщили NEWS.ru в Росстате.

Подорожание топлива в 2020-м оказалось относительно небольшим, но мировые котировки нефти упали так сильно, что у горючего, казалось, вообще нет повода расти в цене. В марте стоимость сырья снизилась более чем в два раза, а в апреле опускалась ниже $20 за баррель. Вслед за нефтяными котировками в Европе стали заметно уменьшаться цены на нефтепродукты.

В России бензин тоже подешевел, но, скорее, символически — на 0,18% в апреле и на 0,01% в мае, сообщили в Росстате. Зато летом рост цен ускорился. В июне они поднялись на 0,76% к предыдущему месяцу, а в июле — на 0,9%.

Рост цен на бензин в этом году связан с действием демпфирующего механизма, считают в Независимом топливном союзе (НТС). В условиях падения цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке он стал работать в качестве налога. При поставке топлива на внутренний рынок нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) должны были дополнительно платить в бюджет довольно большие суммы — весной размер платежей доходил до 20 тыс. рублей за тонну.

Если бы не демпфер, можно было бы ожидать снижения цен на бензин в России на 5–8%, полагают в НТС. Там привели в пример другие страны, где цены на топливо уменьшились довольно серьёзно: в Люксембурге на 13%, в Норвегии — на 10%, в Австрии и Ирландии — на 15%, в Великобритании — на 14%.

Каждая тонна, отгруженная на внутренний рынок, была убыточной, и был риск, что заводы просто остановят производство топлива. Для корректировки ситуации регуляторы вместо того, чтобы хотя бы временно отменить демпфер, запретили импорт топлива и резко снизили обязательные объёмы его реализации на бирже. Наши опасения по поводу демпфера сбылись в 2020 году, и сейчас мы выступаем против данного механизма. Павел Баженов президент Независимого топливного союза президент Независимого топливного союза

В данный момент в Госдуму уже внесён законопроект об отмене демпфера, сообщил представитель отрасли.

Справедливости ради стоит отметить, что в 2019 году демпфер, напротив, помогал сдерживать рост цен на горючее в России на фоне подорожания нефтепродуктов за рубежом.

Демпфер является механизмом стабилизации внутреннего рынка, благодаря которому удаётся поддерживать цены в рознице практически фиксированными без учёта инфляции, пояснил старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов.

В 2019 году демпфер сработал в сторону, выгодную потребителям, поддержание цен стоило российскому бюджету 177 млрд рублей. В 2020 году ситуация обратная — только за 11 месяцев компании выплатили в бюджет 200 млрд рублей. Если бы не демпфер, цены могли бы меняться в диапазоне плюс-минус 25% от текущего уровня. Евгений Тыртов консультант VYGON Consulting консультант VYGON Consulting

Бензиновый карантин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем в 2020 году топливный рынок России пережил самое резкое падение спроса. В апреле, когда по всей стране действовал режим самоизоляции, продажи бензина на российских АЗС сократились на 40–50%, дизеля — на 30%. Такую оценку приводил тогдашний министр энергетики Александр Новак.

В результате весной цены на горючее росли очень медленно. Как писал NEWS.ru, подорожание бензина в России в первые четыре месяца этого года оказалось самым низким за последние пять лет — они прибавили символические 0,23%. Однако в начале лета рост цен заметно ускорился. Основная причина — резкое подорожание бензина в опте. Его биржевая стоимость выросла до рекордных отметок — на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена Аи-95 приближалась к 60 тыс. рублей за тонну. Дело в том, что когда карантин закончился, снизившие на это время производство топлива НПЗ просто не успели вовремя восстановить прежние объёмы.

По некоторым продуктам, в частности АИ-95, мы получили ситуацию, аналогичную 2018 году, когда оптовые цены были выше розничных, рассказал Павел Баженов.

Из-за того что потребительская активность была низкой, заправки не повышали сильно цены, несмотря на то что продавать топливо было невыгодно. Кроме того, наиболее расторопные игроки рынка успели купить горючее на бирже, пока цена была низкой. Так что лишь предпринимательская инициатива способствовала тому, что мы не получили 5–6% роста цен на бензин, — отметил эксперт.

В данный момент потребление моторного топлива населением уже практически восстановилось, сообщили представители отрасли. Сейчас ещё есть некоторое проседание спроса, но это касается коммерческих перевозок — корпоративных клиентов, которые заправляются по топливным картам, отметил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Среди физических лиц, по его словам, снижение не очень большое — многие пересели с общественного транспорта на личный из-за боязни ездить в переполненном метро. В результате в декабре потребление топлива выросло по сравнению с ноябрём.

При этом колебания спроса практически не отразились на стоимости горючего на АЗС. Даже при ускорении роста цен общее подорожание не превышало показатели инфляции.

Рост цен на бензин у нас ниже уровня инфляции, потому что есть конкуренция. Это тот фактор, который сдерживает подорожание в розничном секторе. В опте большая волатильность, там цены в течение года могут меняться на 30–40%, как это было весной и летом. Это было связано с пандемией. А розничный рынок конкурентный, поэтому цены на топливо растут ниже уровня инфляции, что даже кажется необычным, ведь многие товары её опережают. Евгений Аркуша президент Российского топливного союза и Московской топливной ассоциации президент Российского топливного союза и Московской топливной ассоциации

Средняя стоимость бензина в России держится практически на одном уровне несколько последних недель. Просто нет дополнительных стимулов для роста, пояснил Павел Баженов. Мировые цены на нефть стабилизировались, и то же самое происходит с нефтепродуктами.

Не выше инфляции

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 января 2021 года в России повысились акцизы на моторное топливо. Ставки для бензина класса 5 и дизеля выросли на 4% — до 13 262 и 9188 рублей за тонну соответственно.

Помимо повышения акцизов, в соответствии с налоговым манёвром меняются коэффициенты, влияющие на расчёт демпфера и на уменьшение экспортных пошлин, отмечает Евгений Аркуша. Всё это будет толкать цены в сторону повышения. Впрочем, несмотря на указанные факторы, подорожание бензина не превысит темпы роста потребительских цен, уверен эксперт.

В любом случае подорожание будет в пределах инфляции. Что бы ни было, нефтяные компании будут придерживаться этого уровня, а поскольку рынок конкурентный, независимые игроки, даже если им это невыгодно, всё равно будут держать такие же цены, чтобы не потерять клиентов, — пояснил президент РТС.

Ожидаемый рост в пределах инфляции объясняется действием демпфера, который, как и раньше, будет компенсировать нефтяникам разницу между внешними и внутренними ценами, отмечает Евгений Тыртов.

Однако формула демпфера нуждается в корректировке, поскольку его величина рассчитывается исходя из внешних цен и условной фиксированной цены, ежегодно индексируемой на 5%. При этом на внутреннем рынке рост стоимости уже третий год подряд не превышает 3–4%. В результате при высоких ценах на нефть НПЗ получают недостаточно компенсаций, а при низких — наоборот, делают в бюджет повышенные выплаты, — пояснил эксперт.

Традиционный расклад может измениться лишь в одном случае — если нефть на мировых рынках подорожает на 30–40%, но это маловероятно, отмечает Павел Баженов. Большинство прогнозов обещает, что котировки останутся в районе $50 за баррель. В этом случае цены на бензин и дизельное топливо вырастут в пределах 3–3,5%. Вся система выстроена так, чтобы цены на топливо увеличивались в пределах инфляции, подытожил эксперт.