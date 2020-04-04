Шведское СМИ: Россия попала в руки к саудитам

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Россия пыталась убрать с рынка предприятия США, добывающие дешёвую сланцевую нефть, чтобы завладеть ситуацией. Однако русские попали в руки к саудитам из-за того, что не учли кризиса, который возник из-за пандемии коронавирусной инфекции, пишет шведская газета Dagens Nyheter.

Авторы статьи ссылаются на слова российского эксперта. Коронавирус негативно сказался на планах Москвы. Теперь саудовский принц Мухаммед бен Салман может влиять на национальную валюту РФ.

Цены на нефть камнем пошли вниз и потянули за собой российский рубль. Попытка России сыграть против американской сланцевой индустрии обернулась выстрелом в собственную ногу, — пишет Dagens Nyheter.

Теперь России придётся бороться не только с новым заболеванием, но и с падением рубля. Специалисты считают, что в стране упадёт средний доход и снизится потребление товаров.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума. При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намеревался с огромными скидками.

Однако 2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот — с президентом РФ Владимиром Путиным о цене на нефть. Американский лидер заявил, что теперь ожидает сокращения нефтедобычи от Эр-Рияда. После этого саудиты призвали страны ОПЕК+ провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, писал NEWS.ru.