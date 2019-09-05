https://static.news.ru/photo/849a92e8-cfcd-11e9-9b42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marie Froger/AFLO/Global Look Press

Со второй половины следующего года система возврата суммы налога на добавленную стоимость (Тax free) должна действовать на территории всей страны. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, заявки на желание подключиться к системе подают многие российские города, передаёт РИА Новости .

Заработает это когда будут внесены изменения в Налоговый кодекс, я думаю, это будет середина следующего года, - сказал Евтухов.

Сейчас tax free расширяется неактивно. Причина кроется в отсутствии электронного документооборота с таможней, ФНС и другими профильными ведомствами, пояснил он.

До конца года, думаю, что вся история будет оформлена надлежащим образом, и затем система будет развиваться без ограничений по всей стране. У нас сейчас это идёт как пилот, - сказал замглавы Минпромторга.

В июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении перечня доступных резидентам операций с иностранной валютой. Одним из предложений было дать нерезидентам возможность получать Тax free в рублях наличными. Выплачивать деньги будут юридические лица РФ, писал News.ru.