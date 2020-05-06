Силуанов сообщил о корректировке планов по нацпроектам

https://static.news.ru/photo/4470295a-8f38-11ea-bfe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com

Планы по ряду показателей нацпроектов могут быть скорректированы из-за ситуации с коронавирусом. Но все социальные обязательства будут выполнены полностью.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости». Он отметил, что пандемия в любом случае не пройдёт без последствий.

Я бы не стал делить расходы на нацпроекты и не нацпроекты. Очевидно, что планы по целому ряду показателей нацпроектов могут быть уточнены, — сказал глава Минфина.

На данный момент кабмин исходит из принципа, что уже реализуется, что ещё не начали, есть ли контракты, которые можно перенести на более поздний срок без ощутимых последствий для экономики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает возможной корректировки национальных проектов на фоне мер по борьбе с пандемией коронавируса. Он также подчеркнул, что реализация нацпроектов не снимается с повестки дня.