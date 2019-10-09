https://static.news.ru/photo/89758cf0-ea71-11e9-a4d7-fa163e074e61_660.jpgАнтон СилуановФото: Сергей Булкин/News.ru
Бюджетное кредитование регионов являлось антикризисной мерой несколько лет назад. Масштабное возобновление данной практики лишено необходимости, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов во время выступления в Совфеде.
Не та ситуация, не критическая ситуация у субъектов с точки зрения долга, наоборот, она выправляется. И мы договаривались о том, что это инструмент антикризисный. Может, давайте будем иметь его в виду, но пользоваться пока, мне кажется, нет необходимости, — цитирует чиновника РИА Новости.
Таким образом он ответил на предложение сенатора возобновить с 2020 года замещение банковских кредитов регионов бюджетными.
На парламентских слушаниях глава ведомства отметил, что эксперимент по налогу для самозанятых, проходящий в четырёх российских регионах, «неплохо себя зарекомендовал». При этом он призвал обратить внимание и на некоторые риски.