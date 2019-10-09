https://static.news.ru/photo/89758cf0-ea71-11e9-a4d7-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бюджетное кредитование регионов являлось антикризисной мерой несколько лет назад. Масштабное возобновление данной практики лишено необходимости, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов во время выступления в Совфеде.

Не та ситуация, не критическая ситуация у субъектов с точки зрения долга, наоборот, она выправляется. И мы договаривались о том, что это инструмент антикризисный. Может, давайте будем иметь его в виду, но пользоваться пока, мне кажется, нет необходимости, — цитирует чиновника РИА Новости .

Таким образом он ответил на предложение сенатора возобновить с 2020 года замещение банковских кредитов регионов бюджетными.

Ранее Силуанов заявлял, что прежде чем расширять действие налогового режима для самозанятых, нужно определить перечень профессий, где он будет применяться.

На парламентских слушаниях глава ведомства отметил, что эксперимент по налогу для самозанятых, проходящий в четырёх российских регионах, «неплохо себя зарекомендовал». При этом он призвал обратить внимание и на некоторые риски.