https://static.news.ru/photo/5a073692-d560-11e9-9b8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

План правительства по ускорению темпов роста российского ВВП сработает, уверен министр финансов Антон Силуанов.

Почему в России нет роста, хотя деньги есть? <...> Вопрос, конечно, гораздо глубже. Наша задача — понять, что бизнесу необходимо, чтобы понять, что новые инвестиции, вложения дадут стабильный доход. Сейчас основной задачей является то, чтобы дать посыл бизнесу, что мы делаем всё для этого, — рассуждает Силуанов.

По его словам, принятые законы и проекты правительства дадут бизнесу стабильность. Уже сейчас, отмечает глава Минфина, темпы роста экономики составляют 1,7%.

Банк России со своей стороны недавно ухудшил прогнозы по росту ВВП в 2019 году до 0,8–1,3%.

Ранее News.ru писал, что профицит российского федерального бюджета с начала года составил 3,7% ВВП. Согласно итогам за январь–август, размер профицита достиг 2,027 трлн рублей. Доходы бюджета за отчётный период — 13,255 трлн рублей. Из них нефтегазовые — 5,407 трлн рублей, а ненефтегазовые — 7,847 трлн рублей.