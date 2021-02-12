Силуанов посоветовал россиянам, куда вложить деньги

https://static.news.ru/photo/1a45f7fc-6ecd-11eb-b3ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, куда лучше населению вложить деньги. По его мнению, самой оптимальной альтернативой фондовому рынку являются облигации федерального займа для населения, поскольку данные облигации гарантируют доход и то, что сбережения россиян будут сохранены.

Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации специального займа, — цитирует министра ТАСС.

Силуанов также отметил, что Минфин РФ рассматривает в этом году возможность инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее глава ведомства заявлял, что Минфин в 2021 году продолжит тратить средства из ФНБ, а уже в 2022 году исходя из прогнозов цен на нефть перейдёт к его пополнению.

Как сообщал NEWS.ru, в правительстве РФ обсудили возможность использования материнского капитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Средства хотят разрешить размещать в специальные банковские или брокерские продукты. Отмечалось, что маткапитал нельзя будет вложить в облигации, а затем продать их и вывести средства. Семье разрешат получать на руки лишь проценты от вклада или облигации.