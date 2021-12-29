Силуанов заявил об отсутствии планов повышать налоги в ближайшие три года

Правительством России не планируется в ближайшие три года повышение налоговых ставок, в том числе и НДФЛ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, 30 декабря.

Мы не планируем какие-либо здесь новации повышения ставок, будь то ставка налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС, — подчеркнул Силуанов.

Ранее сообщалось, что глава Минфина заявил о том, что в нынешнем году уровень ВВП России составит 4,3-4,5%, а в 2022 темп роста также сохранится, однако уже не превысит 3%. Руководитель ведомства отметил при этом, что уровень безработицы в стране находится на низком уровне, а уровень инфляции составит по итогам уходящего года 8%. Однако к концу 2022 года она должна вернуться в рамки обозначенных ранее 4%. Произошедший всплеск инфляции, по мнению Силуанова, вызван в основном глобальными трендами.