https://static.news.ru/photo/41df9f02-69ce-11ea-8645-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Последствия эпидемии коронавирусной инфекции нового типа значительнее скажутся на экономике России, чем обвал цен на нефть. С таким заявлением 19 марта выступил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, влияние на экономику оказывают оба фактора. Однако более значительным Силуанов считает именно тот, что связан с последствиями эпидемии, так как в этом случае оказывается влияние непосредственно на целые отрасли.

Считаю, что те меры, которые у нас определены правительством, те ресурсы и запасы, которые мы сформировали в бюджете, это ФНБ, это 300 млрд рублей, о которых в плане говорится, позволят нам оперативно реагировать на развитие событий и помочь нуждающимся бизнесу, людям, субъектам РФ, ну и, конечно, предприятиям, — цитирует Силуанова «Интерфакс».

Глава Минфина подчеркнул, что ситуация в данный момент непростая, но у правительства есть сформированный план действий, согласно которому и будет проходить работа.

В числе принимаемых мер Силуанов назвал поддержку ряда отраслей: туризма, авиаперевозок, предпринимательства и не только.

Как ранее писал NEWS.ru, бюджет России в 2020 году будет дефицитным, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, сейчас ситуация в экономике страны развивается не лучшим образом.