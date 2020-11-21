Силуанов: ФНС становится органом сервисов государства

https://static.news.ru/photo/8094cb4a-2ccf-11eb-8cf3-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Минфин России/vk.com

Успешная работа Федеральной налоговой службы России (ФНС) зависит от инноваций и сервисов, построенных на основе современных IT-решений. Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, в настоящее время налоговая становится не фискальным органом, а органом сервисов государства и делается это «абсолютно суперсовременно».

Наша сейчас задача в том, чтобы эту практику, когда налоговой службы не видно и не чувствуется, но налоги идут и пополняют казну государства, вот эту функцию надо расширять, — сказал Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым на телеканале «Россия 1».

Министр отметил, что фискальная функция ведомства важна для того, чтобы в стране могли финансировать дороги, здравоохранение, образование, но при этом важно ещё и то, как это делается.

А как это делается, во многом зависит от инновационности этой службы. Успех Сбербанка, успех налоговой службы в чём? Инновации, крутые сервисы, которые построены были на основе последних IT-решений, — добавил глава Минфина.

Он также рассказал, что сейчас некоторые ведомства, которые собирают информацию, уже становятся ненужными, поскольку ФНС получает большой объём информации через контрольно-кассовую технику.

Это такой массив информации, который позволяет делать шикарные аналитические решения, — сказал Силуанов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова назвать конкретные сроки выделения денежной помощи регионам для борьбы с COVID-19. Речь шла о сумме более чем 15 млрд рублей. Из них более 5 млрд должны пойти на обеспечение амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами. А оставшиеся 10 млрд — на дополнительные закупки средств индивидуальной защиты и модернизацию материально-технической базы.