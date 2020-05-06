Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2020 году составит около 4% ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета страны в 2020 году составит почти 4% ВВП. По его словам, доходы ожидаются на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось.
В интервью газете «Ведомости» чиновник
Будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы, — уточнил министр.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская экономика готова существовать в режиме ограничений до тех пор, пока это будет необходимо для сохранения жизни и здоровья граждан. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он заверил, что ресурсов у страны достаточно. Министр подчеркнул, что кабмин концентрирует ресурсы на главных направлениях, которые необходимы для снижения негативных последствий пандемии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен