Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2020 году составит около 4% ВВП

https://static.news.ru/photo/f9e5b094-8f1e-11ea-ac18-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета страны в 2020 году составит почти 4% ВВП. По его словам, доходы ожидаются на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось.

В интервью газете «Ведомости» чиновник отметил , что бюджет недосчитается 1,5 трлн рублей нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 трлн ненефтегазовых. Силуанов добавил, что в нынешней ситуации кабмин увеличивает расходы, а не сокращает их.

Будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы, — уточнил министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская экономика готова существовать в режиме ограничений до тех пор, пока это будет необходимо для сохранения жизни и здоровья граждан. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он заверил, что ресурсов у страны достаточно. Министр подчеркнул, что кабмин концентрирует ресурсы на главных направлениях, которые необходимы для снижения негативных последствий пандемии.