Швакова: экономика Саратовской области восстановится не раньше 2021 года

https://static.news.ru/photo/abe6a324-96ff-11ea-b677-fa163e074e61_660.jpg Юлия Швакова Фото: instagram.com/shvakovaiuliia/

Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова сообщила, что экономика региона восстановится не раньше 2021 года. Она добавила, что существует и неблагоприятный прогноз, что на восстановление экономики уйдёт три года.

Мы сделали три варианта предварительного прогноза... В зависимости от продолжительности карантина будут определены и сроки восстановления. При позитивном сценарии — это первый квартал 2021 года, при негативном сценарии — эта ситуация может продлиться вплоть до 2023 года. Я имею в виду полное восстановление до уровня 2019 года, — привели слова главы Минэкономразвития Саратовской области в РИА Новости.

Она отметила, что при положительном сценарии, когда восстановление экономики в регионе произойдёт уже в 2021 году, падение валового регионального продукта составит приблизительно минус 1%, при неблагоприятном прогнозе — минус 10%, а средний прогноз предполагает снижение на уровне минус 5%.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукaшенко нашёл спасение для белорусской экономики в экспорте картофеля. Он поручил сельским хозяйствам засеять от 20 до 70 гектаров культуры, чтобы выручить «небольшую, но живую копейку».