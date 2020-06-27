Шри-Ланка и РФ обсуждают строительство АЭС на острове

https://static.news.ru/photo/663daeb8-b9db-11ea-9d15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Giovannini/imageBROKER.com/Global Look Press

Шри-Ланка обсуждает с РФ возведение атомной электростанции на острове, рассказал посол страны в России Мигахаланде Д. Ламаванса.

Переговоры начались, и с российской стороны предложить использовать атомную энергию — это очень хорошо, но обычно для подобного рода проектов требуется много обсуждений, — пояснил представитель азиатского государства.

Дипломат добавил, что возможность строительства АЭС может стать предметом обсуждения и в долгосрочной перспективе. Реализация проекта обусловлена постоянным ростом энергопотребления в стране. Как отметил посол, переговоры между Росатомом и соответствующими ланкийскими ведомствами впервые состоялись в 2017 году, пишет РИА Новости.

Накануне РФ начала строительство второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. Работы сейчас ведутся одновременно на двух энергоблоках. При этом на первом блоке недавно завершилось бетонирование фундаментной плиты машинного зала и установлена ловушка расплава.

Соглашение о строительстве «Аккую» было подписано Москвой и Анкарой ещё в 2010 году, а спустя восемь лет, в апреле 2018-го, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин официально дали начало строительству станции. Планируется, что будет создано четыре энергоблока.

Как писал NEWS.ru, компания «Аккую Нуклеар», реализующая при активном российском участии проект по сооружению первой атомной электростанции в Турции, и акционерное общество по передаче электроэнергии Турции TEIAS подписали соглашение о подключении АЭС «Аккую» к энергосистеме республики.