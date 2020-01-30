https://static.news.ru/photo/54a6131c-436a-11ea-8695-fa163e074e61_660.jpg Бен ван Берден Фото: Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Санкции Соединённых Штатов Америки, остановившие строительство газопровода «Северный поток-2», приведут к тому, что магистраль не сможет обеспечить финансами обслуживание долга перед западными инвесторами, рассказал глава Shell Бен ван Берден.

Мы не являемся инвестором этого проекта, это очень важно иметь ввиду, но мы являемся его кредиторами вместе с несколькими другими европейскими компаниями, — уточнил топ-менеджер.

По данным «Газпрома», на конец сентября 2019-го зарубежные инвесторы (Shell, OMV, Wintershall Dea, Uniper и Engie) вложили в строительство «Северного потока-2» €4,024 млрд. В том числе €2,164 млрд выделено на срок до 2019 года и €1,859 млрд — до 2025-го, передаёт «Интерфакс».

Ранее зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что Москва достроит газопровод «Северный поток — 2». По словам топ-менеджера, проект построен на 94%. Российские специалисты закончат оставшуюся часть работ.

Президент России Владимир Путин считает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о значительном замедлении работ из-за санкций, писал NEWS.ru.