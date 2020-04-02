СФ поддержал закон о списании долгов граждан-банкротов по платежам в бюджет

https://static.news.ru/photo/93b8a12c-74df-11ea-b738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, расширяющий перечень случаев, когда платежи в госбюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадёжными к взысканию. В этот перечень, в частности, включается такая возможность для банкротов-физлиц, а также для юрлиц, исключённых из единого госреестра. В настоящее время в перечень Бюджетного кодекса входит только банкротство ИП, ликвидация юрлиц и смерть граждан.

Одновременно в нём учтены положения, допускающие возможность признания безнадёжной к взысканию задолженности в случае освобождения физлица от штрафа в порядке амнистии или помилования, либо по судебному решению о невозможности взыскания из-за истёкшего срока, передаёт РИА Новости.

Ранее замминистра финансов Владимир Колычев пояснял, что безнадёжной ко взысканию в случаях исключения юрлиц из ЕГРЮЛ будет признана задолженность в 60 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию. Соответствующую инициативу на рассмотрение в Заксобрание Санкт-Петербурга внёс депутат Андрей Анохин. Согласно пояснительной записке к документу, гражданам должны «простить» штрафы и пени по потребительским кредитам, в том числе обеспеченным ипотекой. При этом основную сумму займа клиентам придётся погасить в те сроки, которые изначально были прописаны в договоре.