Северные надбавки могут начать начислять работникам на удалёнке

https://static.news.ru/photo/6bc5cfb6-dac2-11ea-91b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Положение о северных надбавках, которые могут достигать 100% от размера зарплаты, могут включить в разрабатываемый законопроект о дистанционной работе.

По России размер надбавок разнится в зависимости от территории и рассчитывается согласно районному коэффициенту, от 15 до 100% от зарплаты. Госдума рекомендовала рабочей группе рассмотреть ко второму чтению законопроекта «о дистанционке» возможность выплачивать их и удалённо работающим сотрудникам, пишут «Известия».

Речь в первую очередь идёт о тех, кто трудится в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах, поскольку работа в шахтах или на опасных производствах едва ли возможна в удалённом режиме, пояснил член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Фёдор Прокопов.

По данным издания, максимальные надбавки планируется начислять тем, кто трудится в Чукотском автономном округе, отдельных районах Республики Саха — на островах Северного Ледовитого океана и его морей, Курильских и Командорских островах. Также обсуждается возможность начисления доплат за стаж работы на Севере (в пределах 10–100% от зарплаты в зависимости от местности и периода).

Сейчас вопрос никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве, и решения по нему пока нет. Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удалённый сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удалённый сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот? — задался вопросом Прокопов.

Как писал NEWS.ru ранее, нидерландский специалист по цифровизации и технологиям Марк ван Рейменам попытался спрогнозировать, как массовый переход компаний на удалённую работу скажется на рынке труда. Он рассказал, что в мире сейчас распространяется концепция «цифрового сотрудника» и организации по всему миру будут набирать сотрудников, проживающих в других странах, на удалённую работу.